Eppure Griezmann sogna come molti di poter tornare a giocare nel proprio paese. Di fatto, l'attaccante ha giocato sempre in Spagna, con le maglie di Real Sociedad, Barcellona ed appunto Atletico Madrid. Un carriera importante anche in nazionale proprio con la maglia della Francia, ma c'è nel cuore di Antoine anche la voglia di poter giocare con un club francese in particolare.