Luis Enrique e il Psg, si lavora al rinnovo: insieme fino al 2027

Arrivato nell'estate del 2023, Luis Enrique è riuscito a trasformare il Psg, portando avanti una nuova visione di gioco e puntando più sul collettivo che sui singoli talenti. Un cambio di direzione importante, che ha visto l'addio di nomi illustri come Neymar, Mbappè, Messi, per dare spazio a calciatori più in sintonia con la filosofia del tecnico spagnolo. I risultati ottenuti alla fine della sua prima stagione, con tre trofei nazionali e un piazzamento in semifinale di Champions League, avrebbero convinto la dirigenza a prolungare il suo contratto fino al 2027.