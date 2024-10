In una nuova intervista rilasciata dalla Slovacchia a "Sport Aktuality", durante gli impegni con la sua Nazionale , Skriniar ha ribadito: "Sto bene. La situazione è quella che è e non sono certo felice, ma l'unica cosa su cui posso influire è che continuerò ad allenarmi bene e a lavorare sodo".

"Se ne ho parlato con Luis Enrique ? No, perché l'allenatore non parla di queste cose. Certo, mi piacerebbe avere più opportunità, ma rispetto le sue decisioni. Non posso controllare queste cose", ha proseguito il difensore che ha lasciato l' Inter a parametro zero per firmare con il Psg .

Psg, Skriniar rivela: "Molte opzioni in estate, abbiamo deciso di proseguire"

Skriniar, nell'intervista, ha anche confermato le voci sul possibile addio già in estate: "C'erano molte opzioni perché mi era stato detto che non sarei stato utilizzato come la scorsa stagione. C'erano anche opzioni di prestito, visto che eravamo già alla fine del periodo di mercato. Insieme alla società, all'allenatore e al direttore generale, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me rimanere e lottare per una chance". La Juventus è ora alla finestra.