Skriniar-Juve, la pista può decollare: Giuntoli spera nei rapporti con Al-Khelaifi

12 ottobre 2024

La Juventus sta cercando sul mercato il profilo più giusto su cui provare ad affondare per sostituire Bremer fermo ai box per infortunio. Piace in questo senso Milan Skriniar che al PSG non ha trovato l'avventura che si sarebbe aspettato, ma l'affare potrebbe decollare solamente in caso di prestito: Cristiano Giuntoli spera quindi che Al-Khelaifi possa aprire a questo scenario in nome dei rapporti con la Vecchia Signora.

Juventus su Skriniar, la speranza sta nei rapporti — Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus avrebbe individuato nelle caratteristiche di Skriniar il giusto sostituto di Bremer, alle prese con il recupero dopo la rottura del crociato. Il difensore, attualmente in forza al Paris Saint-Germain, essendo stato capitano dell'Inter, conosce già bene la Serie A e le sue qualità sono indiscutibili.

La Juve potrebbe quindi sì affondare su di lui, ma solamente se il club parigino aprisse a un prestito oneroso pagando anche parte del suo ingaggio. Se ci fosse l'ok a questa richiesta, l'operazione decollerebbe senza problemi e il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio alla corte di Thiago Motta. Cristiano Giuntoli spera perciò sostanzialmente di poter far leva sui rapporti che la società bianconera ha da tempo con il presidente del PSG, Al-Khelaifi; al momento si tratta soltanto di suggestioni, ma nel mercato mai dire mai: tutto potrebbe prendere l'accelerata decisiva in men che non si dica.

