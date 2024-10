Juventus, Koopmeiners: c’è frattura lievemente scomposta della costola

Rientrato in anticipo dal ritiro con la nazionale olandese, Teun Koopmeiners questa mattina si è recato al J Medical per sottoporsi ad alcuni esami per verificare l’infrazione alla costola rimediata a Lipsia nella sfida di Championc, che lo ha costretto ad abbandonare il campo anzitempo nella sfida casalinga contro il Cagliari e lo ha visto abbandonare il gruppo di Koeman per fare rientro a Torino. Per il centrocampista olandese gli esami hanno rilevato la presenza di una frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra. Ancora da valutare i tempi di recupero per l'ex Atalanta, che salterà sicuramente la sfida con la Lazio programmata per sabato 19 ottobre.