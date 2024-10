Inter, la decisione è chiara: restare al fianco di Inzaghi è la priorità

A raccontare quanto sta accadendo in casa nerazzurra in queste ultime ore è stata La Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, l'Inter non avrebbe apprezzato la situazione che si è creata nei confronti di Simone Inzaghi. In modo specifico non è piaciuta la pressione sul tecnico e neppure la "mancanza di lucidità e di mutuo soccorso".

Insomma, prima l'interrogatorio al piacentino in Questura come testimone per le indagini ancora in corso sugli ultras, poi le parole diLuciano Spalletti riguardanti il tema delle chiamate e delle intercettazioni: tutto questo all'Inter non è piaciuto. Anzi, alla luce di tutto ciò il club ha deciso di fare ancora più da scudo al suo allenatore per permettergli di lavorare al meglio sul campo e in vista dei tanti impegni che attendono il gruppo in questa stagione. "Dirigenti e squadra fanno quadrato attorno all'allenatore per concentrarsi tutti assieme solo sulla ripresa dopo la sosta", ha concluso La Gazzetta dello Sport.