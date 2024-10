De Vrij: “All’Inter gioco per vincere. Ritorno in Olanda? Non so…”

Al portale olandese 'Voetbalzone', il difensore ha quindi dichiarato: "Qui mi diverto tantissimo e sarà così fino a quando avrò un ruolo importante. Sono in un top club dove giochiamo sempre per vincere ". Ancora non è chiaro cosa succederà con il suo contratto che è attualmente in scadenza a giugno del 2025, ma nel frattempo il classe '92 vuole continuare a divertirsi e soprattutto a vincere. Non è tuttavia finita qui, perché poi ha parlato anche di un eventuale ritorno nei Paesi Bassi e al Feyenoord dov'è cresciuto a livello calcistico prima di trasferirsi in Serie A.

Ritorno in Olanda

"Tornare al Feyenoord? Non so. Mia moglie non è olandese. Non so se preferirei restare in Italia, ma ci sono tante cose da considerare. Ho ancora un contratto e aspetterò per capire cosa accadrà. Sono concentrato solo su questa stagione. Dopo gli Europei sono andato in vacanza e sono arrivato. Poi l'infortunio e ho giocato la prima partita solo dopo la sosta di settembre, ma prima non avevo giocato per due mesi. Vedremo come andranno le cose, mi sento in forma".