Clasico, il nuovo album dei Coldplay sulla maglia del Barcellona

In occasione del Clasico in programma il 27 ottobre al Santiago Bernabeu, il Barcellona utilizzerà una maglia celebrativa con il logo dei Coldplay . Con questa iniziativa prosegue la campagna celebrativa delle icone musicali, grazie alla collaborazione con Spotify , attraverso le divise del club catalano. Dopo Drake e i Rolling Stones , toccherà alla band britannica decorare la camiseta di Lewandowski e compagni.

Da quando Spotify è diventato partner del Barcellona , il club ha spesso reso omaggio a grandi artisti musicali. Cantanti come Rosalia e Karol G hanno avuto il loro logo sulle divise del Barça , e ora è il turno dei Coldplay . Il loro legame con la squadra risale al 2008, quando la canzone "Viva la Vida" divenne una sorta di inno non ufficiale durante l'era Guardiola . Il brano, che accompagnò molti successi del Barça, simboleggia ancora oggi un periodo d'oro per il club.

I Coldplay, band britannica più ascoltata su Spotify, hanno espresso il loro entusiasmo per questa nuova collaborazione col club blaugrana: "È un onore che Spotify abbia scelto il logo Moon Music per la maglia del Barça. Abbiamo un rapporto speciale con la città e il Club da molto tempo. Siamo anche orgogliosi di sostenere l'UNHCR/ACNUR che lavora per proteggere i rifugiati e agli sfollati in tutto il mondo. Grazie mille a Spotify e al Barça per aver reso possibile questa alleanza".