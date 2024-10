Barcellona, l’accusa di Font: “In questo momento sfiducerei Laporta”

Victor Font, ex candidato al vertice, accusa l'attuale Presidente del Barcellona, Joan Laporta, di cattiva gestione finanziaria e ha proposto di votare 'no' alla fiducia.

Gennaro Dimonte 15 ottobre - 14:27

Il momento, dal punto di vista societario, in casa Barcellona non è dei migliori. I recenti avvenimenti, compresa la rissa scaturita dagli operai al Camp Nou, sta destando parecchie preoccupazioni per i membri del consiglio blaugrana. La posizione di vertice, al momento sulle spalle di Joan Laporta, è più che mai in bilico. Intervistato da Ricard Ustrell, l'ex candidato alla presidenza ha sparato a zero su diversi argomenti, tra cui quello della gestione finanziaria e non solo.

Barcellona, le parole di Font contro Laporta: "Peggio di Bartomeu" — Victor Font, ex candidato alla presidenza del Barcellona, ha parlato in una lunga intervista del modo di gestire il club di Joan Laporta: "Con lui alla guida abbiamo speso più di quanto guadagnato, è incapace di gestire e parla in termini sbagliati. Con Bartomeu eravamo nella stessa situazione ma il reddito ora è più basso. Ci sono tante cose che non vanno bene, oggi siamo messi peggio di quella gestione. Barca Studios? Hanno messo in mezzo persone fittizie, che non esistono, per far risultare cifre esorbitanti. Chi lo spiegherà alla prossima assemblea?".

Sulle finanze del club: "Siamo nella situazione patrimoniale peggiore della storia. Il bilancio di quest'anno è peggiore di quello del 2023-2024. Camp Nou? Guadagneremo di meno perchè il debito per finanziarlo è stato enorme. Elena Fort dice che potremmo rientrare a dicembre, il vice presidente dell'area social invece fissa per marzo la scadenza il giorno successivo. Ci stanno chiaramente ingannando".

"Io voterei per la mozione di sfiducia a Laporta - conclude Font - perchè in questa maniera non si può andare avanti. Lo chiederò con forza alla prossima assemblea di sabato. Ci faremo trovare pronti in caso di elezioni anticipate".