Rissa tra lavoratori durante i lavori al Camp Nou: sei feriti

A Barcellona, rissa tra lavoratori in azione per costruire il nuovo Spotify Camp Nou. Sei feriti in uno scontro con i bastoni, nessuno di questi in gravi condizioni.

Gennaro Dimonte 11 ottobre - 18:02

Mentre impazza il toto inaugurazione del nuovo Spotify Camp Nou, c'è un nuovo caso in Spagna. Secondo quanto riportato dalla giornalista Anna Punsì, ci sarebbe stata una rissa violenta tra lavoratori verso mezzogiorno. Sei le persone ferite, nessuna in gravi condizioni. Tutte le persone coinvolte sono state immediatamente licenziate. Un episodio che tiene in allerta tutta la città catalana, con i tifosi che nei giorni precedenti si stavano chiedendo quando sarebbe stato possibile accedere nel nuovo e modernissimo impianto che sta per nascere.

Camp Nou, rissa tra lavoratori: i dettagli dell'episodio — Quanto raccontato dalla giornalista spagnola Anna Punsì allo Spotify Camp Nou è incredibile. Alle 12 dell'11 ottobre, si sarebbe scaturita una rissa tra i lavoratori in azione nel cantiere dell'impianto catalano che avrebbe prodotto addirittura sei feriti, nessuno grave fortunatamente. Uno scontro con i bastoni avrebbe seminato il panico tra i presenti. Tutte le persone coinvolte dormivano a 60km dal cantiere e sarebbero state immediatamente licenziate.

Incidente che arriva subito dopo le parole della vice Presidente del club, Elena Fort, sullo stato delle operazioni per lo stadio nuovo in conferenza stampa con il responsabile dei lavori, Joan Sentelles. Se tutto dovesse andare come previsto, il Barcellona potrebbe debuttare nel rinnovato Camp Nou a febbraio. Presumibilmente, l'ultima giornata che i blaugrana giocheranno allo Stadio Olimpico Lluís Companys sarà il 29 gennaio, in Champions League, contro l'Atalanta.