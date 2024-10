Il Camp Nou si prepara a riaprire: il Barcellona svela le modalità di acquisto e i prezzi dei nuovi abbonamenti.

Luca Paesano 7 ottobre 2024 (modifica il 7 ottobre 2024 | 12:25)

Il Barcellona ha annunciato questo lunedì i dettagli relativi al ritorno allo Spotify Camp Nou per la seconda metà della stagione 2024-25. "Il club sta lavorando per rientrare al Camp Nou entro la fine dell'anno, mentre la fine dei lavori è prevista per l'estate 2026. Il giorno esatto del rientro dipenderà da aspetti che verranno modulati nei prossimi mesi", ha dichiarato Elena Fort, vicepresidente istituzionale del club.

Camp Nou, svelati i dettagli dei nuovi abbonamenti — Con una capienza di 62.000 posti tra prima e seconda tribuna (ovvero il 66% della capienza totale), e saranno 45.000 gli abbonamenti a disposizione per assistere allo Spotify Camp Nou. Come si legge su Mundo Deportivo, il periodo per richiedere il pass sarà dall'11 al 23 ottobre. Per i 17.699 che hanno acquistato un pass per l'Estadi Olímpic nella stagione 2023-24, permane il diritto di prelazione garantito dall’acquisto dell’abbonamento in fase iniziale.

Nel caso in cui le richieste di abbonamenti superino l'offerta disponibile (45.000), il 24 ottobre si svolgerà un sorteggio per il resto del campionato da cui verranno esclusi i 17.699 che hanno acquistato un abbonamento per l'Estadi Olímpic nella stagione 2023-24.

Non sarà quindi effettuato il sorteggio partita per partita tra tutti coloro che hanno richiesto il pass e per il resto del percorso sarà fissa la ripartizione per zona. I prezzi degli abbonamenti vanno dai 755 euro nella parte centrale della Tribuna ai 260 euro nella prima fascia di entrambe le curve.

Prezzi abbonamenti Spotify Camp Nou, sito ufficiale FC Barcellona