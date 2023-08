Il Barcellona senza il Camp Nou per lavori allo stadio: meno 79% di abbonamenti venduti…

Il trasferimento all’Estadi Olímpic Lluís Companys è costato al club catalano la perdita di 64.936 abbonamenti…

Davide Capano Redattore

Il Barcellona sta già contando i giorni per tornare al Camp Nou rinnovato nel novembre 2024. Fino al 125esimo anniversario del club, i tifosi dovranno accontentarsi della collina del Montjuïc. Il trasferimento forzato all’Estadi Olímpic Lluís Companys ha portato a un netto calo del numero di abbonati. Il Barça ha venduto il 79% in meno degli abbonamenti per la stagione 2023-24: è la settima squadra del campionato con meno abbonati.

Eppure, la scorsa stagione, il Barça ha vinto il campionato anche grazie all’impianto con la maggiore capienza. 82.000 persone hanno riempito il Camp Nou ogni settimana, soprattutto in previsione di un’estate 2022 ricca di acquisti stellari. L’ormai ex casa dei Culers ospitava 99.354 tifosi, rispetto ai 49.472 posti dello stadio di Montjuïc. Non c’è altra scelta. I lavori all’Espai Barça hanno imposto questo sacrificio.

La realtà, come segnala Culemanía, è che il club blaugrana ha perso 64.936 abbonati. Attualmente il Barça conta 17.064 soci che hanno pagato religiosamente l’abbonamento più la quota annuale di 100 euro. E questo nonostante la società presieduta da Joan Laporta avesse ridotto il prezzo degli abbonamenti del 50% a fronte della scarsa richiesta iniziale. Inizialmente il costo era aumentato del 40% rispetto al Camp Nou, quindi solo 6.000 tifosi hanno pagato i nuovi abbonamenti.

Quattordici club della Liga, tra cui il Barça, hanno fissato il prezzo più basso dei nuovi abbonamenti al di sotto dei 300 euro. Nel caso del Barcellona, ha addirittura venduto gli abbonamenti più economici al prezzo di 255 euro, al di sotto di Real Madrid (286) e Atlético Madrid (270).

Fattori decisivi

Il Barça occupa una sorprendente 14esima posizione nella classifica degli abbonati della Liga. Il numero è inaspettato per un club con una base di supporter così ampia. Tuttavia, le difficoltà di accesso a una struttura in cui è vietato arrivare in auto e la capacità ridotta rispetto al Camp Nou spiegano il crollo del numero di abbonati. Le code per i bus navetta da Plaza España - che passano ogni quattro minuti - hanno fatto sì che la maggior parte dei fan scegliesse di spostarsi a piedi. Le scale mobili di Avenida María Cristina sono diventate il loro migliore alleato per affrontare un Piano di Mobilità che ha ancora alcuni aspetti da perfezionare.

80% di presenze

Nell’esordio casalingo in campionato contro il Cadice, solo 39.603 tifosi del Barcellona hanno riempito gli spalti dell’Estadi Olímpic. Nonostante ciò, hanno superato l’80% della capacità totale di 49.472 spettatori. Per il Trofeo Joan Gamper è stato lo stesso. 35.224 persone si sono recate al Montjuïc per assistere alla gara col Tottenham.

Tuttavia, l’impossibilità di scegliere un posto a sedere al Montjuïc - è il sistema informatico a scegliere il posto - ha suscitato un’agitazione tra i soci. I turisti che assistevano per la prima volta a una partita hanno goduto di una vista migliore rispetto ai possessori di un abbonamento che da una vita sono legati al club. Alcuni soci che avevano pagato 870 euro per un posto in Tribuna hanno dovuto accontentarsi di un altro posto per la sfida contro il Cadice. I soci più scaltri si sono spostati su posti vuoti in una posizione più centrale e con una migliore visibilità.