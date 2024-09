Il Barcellona indosserà una maglia speciale con il logo dei Coldplay in occasione del Clasico contro il Real Madrid del 27 ottobre

Tra circa un mese sarà tempo di Real Madrid - Barcellona . Grande attesa per il Clásico del 27 ottobre in programma al Santiago Bernabeu. La grossa novità riguarda i blaugrana. La maglia del Barcellona negli ultimi anni ha "ospitato" i loghi di Drake nel 2022 e quello dei Rolling Stone nel 2023.

Per quest'anno la maglia speciale di Lewandowski e compagni avrà il logo dei Coldplay. Sì, proprio così. L'omaggio al famoso gruppo pop rock britannico è stato resto possibile grazie all'accordo siglato tra il Barcellona e Spotify. Il colosso svedese è partner del club e, proprio in questi anni, il Barcellona ha allargato le sue iniziative commerciali. Basti pensare recentemente ai loghi di cantanti come Rosalia e Karol G presenti sulla maglia blaugrana nel marzo 2023 e nell'aprile 2024.