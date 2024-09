Barcellona, ecco la terza maglia: il verde rappresenta la lotta per l’uguaglianza

Secondo la Nike la divisa vuole simboleggiare quei valori che per il club catalano sono importanti: prosperità, crescita e progresso nella lotta per l’uguaglianza

Le scelte del marketing, spesso, abbinate al terzo kit delle squadre di calcio fanno discutere ma, stavolta, c'è chi ha fatto una scelta "sociale". Il Barcellona, infatti, ha presentato (anche se con un certo ritardo) la terza maglia per la stagione 2024/25. Il colore verde, atipico per il club blaugrana, sarà la grande novità per gli uomini di Hansi Flick ma la mossa potrebbe essere vincente. Secondo la Nike, sponsor che veste il club dal 1988, il colore vuole simboleggiare prosperità, crescita e progresso nella lotta per l’uguaglianza, ossia i valori che da sempre il Barcellona porta avanti. Il club, tra l'altro, si è sempre mostrato propenso a preparare un kit dal valore simbolico .

La novità, inoltre, oltre al colore verde nella terza maglia del Barcellona, sarà il logo di Nike in blaugrana e in verticale. Il motivo è presto detto: il simbolo così posto vuole rappresentare l'accelerazione del gioco femminile e come il club sia riconoscibile dai tifosi di tutto il mondo. Questa divisa, quindi, vuole identificare il club blaugrana e la città. Lo sponsor commerciale Spotify, inoltre, continua a comandare al centro della divisa ma chissà che in futuro i vari artisti potranno far comparire i propri simboli sui kit, al posto della nota app musicale.