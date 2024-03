“Lila Barça”, la nuova maglia del Barcellona per la Giornata Internazionale della Donna

Per la realizzazione la Escoté ha utilizzato tecniche come la gouache, l'acrilico e l'olio, applicate con pennello piatto e spatola, in modo colorato, creativo, ribelle e appassionato. La stilista, che possiede il suo marchio di abbigliamento urbano dal 2006, ha vestito artisti di caratura internazionale, come Beyoncé, Rosalía, Rita Ora, Zendaya, Miley Cyrus e Katy Perry. La maglietta non sarà destinata alla vendita al pubblico, ma sarà utilizzata, sia digitalmente che fisicamente, in occasione delle varie iniziative che la società ha in mente di realizzare in questo mese per la Giornata Internazionale della Donna per diffondere a milioni di persone il messaggio a favore della parità di genere.