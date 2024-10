Atalanta, Percassi: “Andare a Dublino con sei giocatori del nostro Settore Giovanile è motivo di orgoglio”

L' Atalanta è ormai una squadra conclamata a livello europeo, lo dicono i risultati e i numeri. Con la vittoria dell'Europa League, la (non più) piccola realtà italiana è sulla bocca di tutti per qualità di gioco, valorizzazione dei giovani e successi sul campo. L'Amministratore Delegato del club, Luca Percassi , ha parlato a margine del Festival dello Sport a Trento della serata di Dublino, dei tanti talenti lanciati e del Gewiss Stadium.

Al Festival dello Sport, l'AD dell'Atalanta Luca Percassi ha spiegato come si è arrivati a portare il club a un livello europeo: "Il calcio è meritocrazia, programmazione e competitività. Ci siamo guadagnati tutto sul campo, le parole spese da Ceferin per noi sono motivo di orgoglio. Aver vinto l'anno scorso l'Europa League ha fatto bene a tutto il movimento italiano. La notte di Dublino è stata bellissima, abbiamo battuto una squadra che fino a quel momento non aveva mai perso in stagione".

Sulla crescita dei giovani: "Il Decreto Crescita ci ha aiutato in questo senso. Tutelare il Settore Giovanile è importantissimo per la società e il fatto di essere riusciti a portare sei ragazzi in finale è stato incredibile. Formiamo i giovani in modo tale da essere pronti anche per la vita futura".