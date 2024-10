Atalanta, Percassi: “E’ stata un’estate complicata e inaspettata”

Luca Percassi, Amministratore Delegato dell'Atalanta, ha spiegato alcune dinamiche che si sono venute a creare sul mercato prima dell'inizio del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Gennaro Dimonte 2 ottobre - 19:15

L'Atalanta è alle prese con il secondo match di Champions League, in casa dello Shakthar Donetsk, alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Una partita complicata dopo le ultime prestazioni non proprio esaltanti per i ragazzi di Gian Piero Gasperini. L'obiettivo è dimenticare il beffardo 0-0 contro l'Arsenal e trovare la prima vittoria stagionale in questa competizione. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'Amministratore Delegato Luca Percassi ha raccontato la difficile estate sul mercato della Dea tra giocatori andati via, infortuni e situazioni spiacevoli.

Atalanta, Percassi su mercato, Zaniolo e Scamacca — Prima della partita tra Atalanta e Shakhtar Donetsk di Champions League, l'Amministratore Delegato Luca Percassi ha parlato del mercato fatto in estate: "Siamo sempre vigili sul mercato. L'idea iniziale era quella di trattenere tutta la rosa che ha vinto l'Europa League e potenziarla per la Champions. Abbiamo avuto però gravi imprevisti come l'infortunio di Scamacca che ci ha costretto a fare investimenti importanti. Zaniolo e Cuadrado? Sono state delle opportunità che abbiamo colto. Tutti qui possono migliorare con il lavoro che viene svolto".

Sul match contro gli ucraini: "Abbiamo acquisito consapevolezza giorno dopo giorno. Lo Shakthar ha messo in difficoltà in Bologna, credo che verrà decisa dagli episodi. Abbiamo grandi ricordi di quella serata a Kharkiv ma ora c'è la mentalità giusta, in quel periodo no".

Su Samardzic: "Diamogli del tempo, abituarsi agli schemi di questa squadra non è semplice per nessuno. E' un ragazzo con grandi capacità, abbiamo fiducia in lui soprattutto dopo il gol segnato a Bologna".