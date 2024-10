Atalanta, Gasperini: “In Germania per fare risultato. Zaniolo deve crescere”

Atalanta che si rituffa in Champions League dopo l'1-1 in extremis contro il Bologna in campionato. Avversario di turno lo Shakhtar Donetsk, club ucraino che gioca alla Veltins Arena, casa dello Schalke 04 in Germania, a causa della guerra nel paese dell'Est. Il pareggio contro l'Arsenal ha lasciato l'amaro in bocca ai ragazzi di Gianpiero Gasperini, con il rigore sbagliato da Retegui nel secondo tempo. Ai microfoni di Sky Sport, l'allenatore dei nerazzurri ha parlato del match, del momento di forma della squadra e della situazione Zaniolo.