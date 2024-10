Infortunio Ruggeri, salta lo Shakhtar Donetsk: le sue condizioni

Matteo Ruggeri fuori per infortunio: Gasperini perde l'esterno per Shakhtar Donetsk-Atalanta. Le sue condizioni.

Enrico Pecci 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 16:29)

Dopo l'infortunio muscolare di Brescianini, l'Atalanta perde anche Matteo Ruggeri. Gian Piero Gasperini non avrà a disposizione il giocatore per la sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk e rischia di perdere l'esterno anche per la prossima partita di campionato. Ruggeri potrebbe tornare in campo direttamente dopo la sosta per le Nazionali.

Ruggeri salta lo Shakhtar: in dubbio anche la sua presenza in campionato — Ruggeri si è fermato dopo Bologna-Atalanta a causa di un gonalgia al ginocchio sinistro. Il giocatore rimarrà a Bergamo, dove nelle prossime ore sarà sottoposto agli esami strumentali che stabiliranno le sue condizioni ed eventuali tempi di recupero. Il calciatore è così in dubbio anche per la prossima sfida di Serie A, in programma sabato alle ore 18.00 contro il Genoa. Si attende ora l'esito degli esami.

Shakhtar Donetsk-Atalanta: i convocati di Gasperini — Oltre a Ruggeri, Gasperini non avrà a disposizione per lo Shakhtar Hien, Brescianini e i lungodegenti Toloi, Scamacca e Scalvini, per un totale di ben sei assenti. Di seguito la lista dei convocati.

Portieri: Carnesecchi, Rossi, Rui Patricio.

Difensori: Comi, De Lungo, Djimsiti, Godfrey, Kolasinac, Kossounou, Palestra.

Centrocampisti: Bellanova, Cuadrado, De Roon, Ederson, Manzoni, Pasalic, Zappacosta.

Attaccanti: De Ketelaere, Lookman, Retegui, Vlahovic, Zamardzic, Zaniolo.