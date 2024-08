Vanoli, Gasperini, Pecchia e Dybala: i Derby degli Ex

I derby degli ex: Vanoli contro il "suo" Venezia, Gasperini e i ricordi infelici con l'Inter, Fabio Pecchia torna a Napoli, il grande ex Dybala sfida la Juventus

Vincenzo Bellino Redattore 30 agosto - 14:59

La terza giornata di Serie A, che precede la prima pausa per le Nazionali della stagione 2024-2025, si preannuncia ricca di emozioni. Ad aprire il turno sarà il Venezia, che al Penzo affronterà il Torino dell'ex Paolo Vanoli. In serata, alle 20:45, un altro confronto dal sapore speciale: l'Inter sfiderà l'Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini, un incontro che rievoca al tecnico della Dea ricordi di un passato burrascoso in nerazzurro. I duelli con il passato proseguiranno sabato con Napoli-Parma, il "derby" di Fabio Pecchia, e si concluderanno domenica con il posticipo serale tra Juventus e Roma, una sfida che non può lasciare indifferente Paulo Dybala.

Vanoli contro il "suo" Venezia — "Sarà emozionante ritrovare la società, i giocatori e la gente con la quale abbiamo condiviso un anno e mezzo incredibile e coronato un sogno tre mesi fa, ma appena l'arbitro fischierà l'inizio della gara, le emozioni passeranno". È un Vanoli concentrato, quello intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Venezia; l'allenatore del Torino non può non pensare alla splendida promozione conquistata recentemente alla guida dei lagunari, ma è consapevole di aver intrapreso una nuova avventura che ha la priorità anche sulle ragioni di cuore. Sarà una sfida speciale, il suo Toro dopo aver fermato Milan e Atalanta vuole continuare a stupire.

Gasperini e quella macchia... — Duello nerazzurro al Gewiss Stadium tra Atalanta e Inter. Orobici a caccia di riscatto dopo il ko col Torino, Beneamata per dar seguito al 2-0 rifilato al Lecce. Al di là dei colori similari delle magliette, quella in programma alle 20:45 a Bergamo sarà una gara particolare per entrambi gli allenatori: da una parte Gian Piero Gasperini che proprio non riesce a scrollarsi di dosso quell'esperienza negativa vissuta nel 2011 sulla panchina dell'Inter; dall'altra l'attuale allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, che nella stagione 2007-2008 indossò la maglia della Dea, senza mai riuscire a trovare la via del gol in 19 presenze.

Pecchia: il ritorno a casa del figliuol prodigo — E che dire di Napoli-Parma, altra sfida che riguarda le due panchine, in particolare quella del Parmasu cui siede Fabio Pecchia, uno che ai piedi del Vesuvio ricordano bene. Cresciuto nelle giovanili dell'Avellino prima del grande salto in massima serie, in maglia partenopea, sotto la guida di Marcello Lippi. Prima calciatore, poi vice di Rafa Benitez, collega, amico e mentore, con il quale ha festeggiato il compleanno e la vittoria sul Milan la scorsa settimana. Per Pecchia vale lo stesso discorso di Vanoli, non è facile nascondere le proprie emozioni, ma la ragione ha ragioni che il cuore non conosce: dopo Fiorentina e Milan, non c'è due senza tre, chissà...

Juventus-Roma: Dybala, Odi et amo — Il viaggio nei sentimenti si concluderà domenica sera nella cornice dell'Allianz Stadium che ospiterà una grande classica del calcio italiano, Juventus-Roma. Due squadre che hanno iniziato il campionato in maniera differente: i bianconeri con due vittorie in altrettante partite che al momento gli valgono la vetta solitaria della classifica momentanea; i giallorossi che dopo lo scialbo 0-0 a Cagliari, sono stati sconfitti tra le mura amiche dall'Empoli (1-2). La sfida delle 20:45 potrebbe dunque già essere uno spartiacque importante dove a conquistare la scenapotrebbe essere un certo Paulo Dybala.

Proprio contro la Roma segnò il suo primo gol in campionato con la maglia della Juventus, squadra con cui ha condiviso tante gioie ma anche diverse situazioni infelici. Il suo addio rimane un boccone amaro da mandar giù per i tifosi bianconeri, tuttavia neanche l’argentino sembrerebbe averlo del tutto superato. Da avversario ha già punito la Vecchia Signora, come nel rocambolesco 4-3 all’Olimpico, dove la Juventus riuscì ad imporsi ugualmente in rimonta, grazie a un gol decisivo di De Sciglio (stagione 2021-2022). Ora, al primo incontro stagionale con la sua "vecchia casacca", potrebbe nuovamente lasciare il segno. In fondo, ha scelto di rimanere a Roma e di restare in Italia, preferendola all’Arabia Saudita, per continuare a vivere quelle emozioni forti che solo il grande calcio può regalare.