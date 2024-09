Dusan a secco, Vanja brilla: l’Atalanta U23 si coccola “l’altro” Vlahovic

Ala scoperta dell'altro Vlahovic: mentre Dusan resta a secco con la Juventus, il giovane Vanja trascina l'Atalanta Under 23 contro la Triestina, in Serie C, con una tripletta

Dopo l'ottima partenza con due vittorie consecutive contro Como e Verona , la Juventus si è inceppata . Prima della sosta era arrivato lo 0-0 casalingo con la Roma , e sabato la squadra bianconera non è andata oltre un altro pareggio a reti inviolate contro l 'Empoli . La squadra è ancora in fase di rodaggio, i nuovi acquisti sono in ombra e manca freddezza sotto porta. Al Castellani, l'occasione più nitida è capitata sui piedi di Dusan Vlahovic , ma l'attaccante serbo si è fatto ipnotizzare da Vazquez . Thiago Motta lo difende a spada tratta dalle critiche dei media, ma la stagione della Vecchia Signora dipenderà principalmente dai gol del suo centravanti di riferimento.

L'altro Vlahovic trascina l'Atalanta U23

Ride bene chi ride ultimo, ma ad oggi tra i due, anche se non paragonabili per età, potenzialità e percorsi differenti, sorride Vanja. Il Vlahovic dell'Atalanta Under 23 è stato il protagonista indiscusso del match del Nereo Rocco, valido per la 4ª giornata del Girone A di Serie C: vittoria schiacciante per 5-1, tripletta e pallone a casa. Game, set and match. Un periodo di forma straordinario per il gioiellino della Dea che, dopo i 24 gol siglati nella stagione precedente, quest'anno è partito forte con 5 reti nelle prime tre partite di Serie C.