Real Madrid e Barcellona protagoniste di un derby di mercato: le dirigenze dei due club potrebbero far spesa in casa del Bayer Leverkusen

Vincenzo Bellino Redattore 11 ottobre 2024 (modifica il 11 ottobre 2024 | 12:38)

In Spagna son sicuri. Il difensore centrale del Bayer Leverkusen Jonathan Tah è finito nel mirino di Real Madrid e Barcellona. Il giocatore tedesco, in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione, sarà oggetto di un'aspra contesa di mercato, con entrambe le rivali pronte a sferrare l'assalto per rinforzare le rispettive difese.

Clasico di Mercato per Tah — Stando a quanto riportato da Sport e Mundo Deportivo Deportivo nelle prossime sessioni di calciomercato potremmo assistere ad un vero e proprio Clasico extra-campo tra Real Madrid e Barcellona. I blancos sarebbero alla ricerca di rinforzi per la propria retroguardia e avrebbero individuato in Jonathan Tah un profilo ideale per aggiungere profondità ed esperienza alla difesa.

Allo stesso tempo, il Barcellona di Xavi vedrebbe nel centrale del Bayer Leverkusen una pedina fondamentale per rafforzare una difesa che ha mostrato diverse lacune nelle ultime stagioni. Con il contratto di Tah in scadenza nel 2025, il Leverkusen dell'ex Real Xabi Alonso potrebbe vendere il giocatore a fine stagione per evitare di perderlo a parametro zero.

Tah, qualita è fisicità — Jonathan Tah, nato nel 1996 ad Amburgo, è uno dei difensori più talentuosi e promettenti della sua generazione. Dopo aver mosso i primi passi con l'Hamburger SV e un periodo in prestito al Fortuna Düsseldorf, è arrivato al Bayer Leverkusen nel 2015, diventando un pilastro della difesa delle aspirine. Con oltre 200 presenze con il Leverkusen, Tah ha acquisito esperienza sia in Bundesliga che in competizioni europee come la Champions League. La sua fisicità imponente, unita a una notevole abilità nell'impostare il gioco dalla difesa, lo rende un profilo molto ricercato sul mercato, specialmente in un calcio moderno che richiede difensori in grado di partecipare alla costruzione del gioco.