Prima Milan e Juventus, poi Napoli ed Inter: “Corto Muso state of mind”

Una giornata di campionato positiva ma sofferta per le prime quattro della classe: il "corto muso" non è più solo un marchio juventino, ma una strategia diffusa

Nel weekend di campionato, le quattro big della Serie A, Napoli, Inter, Juventus e Milan, hanno tutte ottenuto successi importanti, seppur di misura e sofferti. Le vittorie contro Empoli, Roma, Lazio e Udinese non hanno offerto spettacolo, ma hanno garantito punti pesanti per mantenere alte le ambizioni in classifica. In un campionato sempre più equilibrato, il "corto muso" – vincere con il minimo scarto – si sta rivelando una strategia vincente che, alla fine, potrebbe fare la differenza nella corsa allo Scudetto e per i posti in Europa.