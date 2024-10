Napoli ed Inter rispondono ai successi di Juventus e Milan: Kvaratskhelia lancia la capolista ad Empoli, il solito Lautaro Martinez decide la sfida dell'Olimpico contro la Roma

Vincenzo Bellino Redattore 21 ottobre 2024 (modifica il 21 ottobre 2024 | 08:35)

Un calcio di rigore di Kvaratskhelia basta e avanza al Napoliper superare l'Empoli e tornare in vetta alla classifica in solitaria. Successo di misura anche per l'Inter che nel big-match dell'Olimpico, ringrazia Lautaro Martinez e batte 1-0 la Roma.

Napoli in vetta — Grazie alla vittoria del Castellani, il Napoli ottiene la sua sesta vittoria in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite. La squadra di Antonio Conte si conferma in vetta alla classifica dopo otto giornate con 19 punti all'attivo. Quella contro l'Empoli è stata una partita tutt'altro che scontata; la compagine toscana ha messo in serie difficoltà i partenopei nella prima frazione di gioco, confermando l'ottimo inizio di campionato, a far la differenza è stata una giocata del simbolo.

Inter 2ª — Che sofferenza anche per l'Inter di Simone Inzaghi che approccia bene alla sfida contro la Roma, apparsa timorosa soltanto nei primi 15' dell'incontro. Poi i giallorossi vengono fuori alla distanza, ma vengono puniti nella ripresa a causa di un errato disimpegno di Zalewski che perde un pallone sanguinoso e spiana la strada al contropiede dell'Inter, concluso magistralmente dal solito Lautaro Martinez. Un successo che permette ai nerazzurri di riconquistare il 2° posto in classifica, ai danni della Juventusche resta dietro di una sola lunghezza.

Juventus e Milan inseguono — I bianconeri e il Milan, vittoriosi sabato negli impegni contro Lazio e Udinese, restano aggrappati alle zone nobili della classifica, rispettivamente a -3 e -5 dalla vetta della classifica. La Vecchia Signora, nel prossimo turno contro l'Inter, potrebbe scavalcare la Beneamata al secondo posto, mentre la squadra di Fonseca, impegnata in trasferta a Bologna, potrebbe approfittare del Derby d'Italia per recuperare qualche punticino in classifica.