Vittoria importantissima per l'Inter, che batte di misura la Roma all'Olimpico grazie ad un gol di Lautaro Martinez e rimane al secondo posto in classifica, ad un solo punto di distanza dal Napoli capolista. Al termine della sfida, Simone Inzaghi ha espresso le sue considerazioni sulla gara nel post partita di DAZN, soffermandosi anche sull'infortunio di Calhanoglu.

L'allenatore nerazzurro ha analizzato innanzitutto il rendimento della sua difesa nei big match: "Le tre partite dove non abbiamo preso gol sono contro squadre forti. Noi dobbiamo sempre lavorare per migliorarci, ma stasera siamo stati molto bravi. Sono soddisfatto. Il primo tempo è stato più equilibrato; nel secondo tempo, una volta sbloccato il match potevamo anche raddoppiare , abbiamo avuto qualche opportunità. Sono molto contento di quello che mi hanno dimostrato i ragazzi".

E poi sulle assenze a centrocampo, a cui si aggiunge questa sera anche Calhanoglu: "Stasera avevamo qualche problemino in mezzo, Asllani e Zielinski non sono stati bene e anche Calha non era al massimo. Aveva già qualche problemino prima della partita, ha provato un po' nel riscaldamento, poi giocando ha avuto fastidio. Quando è uscito era nella stessa condizione in cui era entrato in campo, penso che si sia fermato in tempo. Stasera era difficile e siamo stati squadra".