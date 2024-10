Roma, Juric: “Abbiamo limitato l’Inter, c’è rammarico per il risultato”

L'allenatore della Roma Ivan Juric ha espresso le sue considerazioni sulla prestazione della sua squadra ai microfoni di DAZN.

Luca Paesano 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 23:20)

Sconfitta amara per la Roma nel posticipo dell'ottava giornata di Serie A contro l'Inter. Non basta un'ottima prestazione della formazione giallorossa, che resiste e argina i nerazzurri ma non riesce a rendersi concretamente pericolosa dalle parti di Yann Sommer. La squadra di Simone Inzaghi invece è letale in ripartenza e con Lautaro Martinez trova al 60' il gol vittoria. Ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico della Roma Ivan Juric.

Ivan Juric, 49 anni, allenatore della Roma (Photo by Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Roma-Inter, le parole di Juric — "Penso che abbiamo iniziato timorosi, poi abbiamo fatto molto molto bene fino al gol. Il gol è stato un incidente e in queste partite lo paghi caro, ma a larghi tratti abbiamo fatto bene e creato un po' di occasioni. Sono soddisfatto perché credo che abbiamo fatto una buona partita, abbiamo sbagliato qualcosa tecnicamente e dobbiamo alzare il livello della qualità negli ultimi metri. Per me è un grandissimo peccato, abbiamo limitato l'Inter su tutto e non è una cosa facile.

Dybala applicato anche in fase difensiva? Ci devo lavorare tanto. Ho visto fare delle corse che non dovrebbe fare, ma abbiamo cambiato tanto e stiamo ancora cambiando tanto. Avendo giocatori nuovi, fanno fatica ad interpretare certe situazioni, a capire dei movimenti, a comprendere il calcio in Italia. L'applicazione di tutta la squadra è allucinante, ma delle volte c'è da scambiarsi e correre meno".

Ivan Juric e Manu Koné durante Roma vs Inter (Photo by Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Infine, il tecnico ha spiegato qual è, secondo lui, la ricetta per ricompattare un ambiente che attualmente vive di alti e bassi: "L'unico modo sono i risultati, per questo mi dispiace per stasera. Il pubblico era contento per diverse cose, il resto sono chiacchiere. Se continuiamo così, faremo i risultati. Soprattutto i giocatori che sono fischiati, devono essere forti. Da tempo la Roma non giocava così contro l'Inter"