Napoli, Conte: “Primo tempo da dimenticare. Empoli rivelazione del campionato”

Antonio Conte, nel post partita di Empoli-Napoli, ha commentato la vittoria per 1-0 contro la squadra di D'Aversa: "Questo è un campo ostico"

Nancy Gonzalez Ruiz 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 16:16)

Il Napoli, con pazienza e virtù, ha trovato un'importantissima vittoria al Castellani, contro l'insidiosissimo Empoli di D'Aversa. Dal dischetto Kvaratskhelia sigla lo 0-1 e blinda i 3 punti, che valgono ai partenopei il primo posto in solitaria, a 3 lunghezze dalla Juventus di Thiago Motta. Antonio Conte è intervenuto nella consueta conferenza stampa post partita per commentare la complicata sfida contro la formazione toscana: "Il primo tempo non mi ha soddisfatto. Non abbiamo fatto nulla di ciò che avevamo previsto, poi ci siamo ripresi. Stiamo costruendo e godiamoci di quello che stiamo facendo senza esaltarci troppo. Non ci deve appesantire questa posizione di classifica"

Conte sul match: "Campo ostico. L'Empoli è la rivelazione del campionato" L'allenatore salentino si è detto più soddisfatto del secondo tempo: "Quello che mi soddisfa è aver visto una reazione nel secondo tempo, il primo è stato molto negativo. Ho cambiato qualcosa dal punto di vista tattico dal punto di vista del possesso. Penso che abbia portato dei frutti, perché abbiamo visto un'altra partita. Nel primo tempo siamo stati spettatori, non ho visto ciò che avevamo preparato e ho visto tanto nervosismo". Antonio Conte ha riconosciuto i meriti all'Empoli: "Questo è un campo ostico, non so se era dovuto al fatto di difendere la prima posizione, ma mi viene da sorridere se penso all'anno scorso o a come abbiamo cominciato. Dobbiamo non essere nervosi, altrimenti diventa pericoloso. Dobbiamo goderci il percorso cercando di migliorare, affrontando le partite senza il peso delle altre concorrenti. Pensiamo a noi stessi. La partita era difficile, l'Empoli ha dimostrato di essere una delle due o tre squadre rivelazione del campionato. Se oggi non alziamo i giri nel secondo tempo, oggi tornavamo a casa con una bella scoppola. Dobbiamo cercare di essere quanto più equilibrati possibili"

Sui singoli Sulla possibile coppia d'attacco Lukaku-Simeone: "Quando lavori in settimana prepari la partita in tutte le fasi, noi l'avevamo preparata in fase difensiva col 4-5-1. Anche per dare pressione a Pezzella. Se tu per dieci giorni lavori su una situazione non puoi stravolgere tutto. Deve cambiare qualcosa in altre situazioni, nei duelli, nell'incisività".

Con Lobotka infortunato, Gilmour ha disputato la prima partita con la maglia del Napoli da titolare e la sua prestazione ha convinto l'allenatore salentino: "La sua era la prima partita, è stata in crescendo. Nel primo tempo ha faticato un po' a trovare le giuste misure, nel secondo tempo ha fatto molto meglio come tutta la squadra. Sono contento che ce l'abbiamo, è un ottimo giocatore. Non era facile oggi a Empoli, la prestazione è complessivamente positiva, è un'opzione importante"