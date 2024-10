Empoli-Napoli, le formazioni ufficiali: gioca Gilmour

Empoli-Napoli è il lunch match di questa ottava giornata di Serie A. Sfida complicata per gli azzurri di Antonio Conte contro un avversario che ha messo in difficoltà tutte le big incontrate finora. Al "Castellani", i campani dovranno portare a casa l'intera posta in palio per allontanare le inseguitrici, soprattutto la Juventus. Toscani che sono saldamente a metà classifica e non vogliono smettere di stupire. Fischio di inizio domenica 20 ottobre alle 12:30. Ecco gli undici titolari scelti da D'Aversa e Conte per questa sfida particolare e piena di insidie.