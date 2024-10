Conte sulla BBC: “Un grande esempio per tutti, hanno fatto la storia”

Antonio Conte ha iniziato alla grande la sua avventura con il Napoli. Tutte vittorie e una sola sconfitta, alla prima giornata contro il Verona, per l'allenatore leccese in Serie A. L'obiettivo è quello di riportare la città a vivere un sogno, lo Scudetto, vissuto due stagioni fa, ricostruendo però una rosa diversa rispetto a quelle precedenti. L'ex centrocampista non ha però dimenticato le sue annate vincenti alla Juventus, soprattutto con la difesa a tre formata da Barzagli-Bonucci, Chiellini. Al Festival dello Sport di Trento, ha parlato dell'impatto sul calcio italiano della BBC.