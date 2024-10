Nicola ferma Thiago Motta, è 1-1 in Juventus-Cagliari

Davide Nicola ferma il suo collega Thiago Motta e guadagna un punto preziosissimo da portare a Cagliari. Rossoblù al terzo risultato utile consecutivo. Juventus che vola in Europa ma stenta in Campionato.

Non bastano quasi cento minuti di partita alla Juventus per guadagnare i tre punti, come il pronostico pre partita voleva. Il Cagliari di Nicola riesce a fermare i bianconeri in casa, ed a guadagnare un punto preziosissimo da portare in Sardegna.