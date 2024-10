Juventus, Motta: “Vittoria meritata, ora pensiamo allo Stoccarda”

Thiago Motta, nel post partita e in conferenza stampa, ha parlato della vittoria per 1-0 della Juventus contro la Lazio nel posticipo del sabato sera di Serie A.

Gennaro Dimonte 20 ottobre - 00:26

La Juventus, con tanta pazienza e virtù, ha vinto 1-0 contro la Lazio portandosi al primo posto, a pari punti con il Napoli. Autorete decisiva di Gila a pochi minuti dal fischio finale su un cross di Cabal. Espulso al 24' Romagnoli nei biancocelesti per un fallo da ultimo uomo su Thuram. C'è voluto un episodio per far sì che i bianconeri portino a casa tre punti preziosissimi. Thiago Motta ha parlato del match complicatissimo in conferenza stampa.

Juventus, le parole di Motta — Così, in conferenza stampa, si è espresso l'allenatore della Juventus Thiago Motta dopo l'1-0 contro la Lazio: "Stiamo migliorando in tante cose, oggi abbiamo superato la prova della pazienza. Non è facile segnare a squadra che giocano così bene. Continueremo a lavorare sugli aspetti che ancora non vanno alla perfezione. Il tiro da fuori è importante, soprattutto in questi match, ma bisogna farlo al momento giusto. Questa è una vittoria meritata e fondamentale per noi".

Su Cambiaso: "E' un giocatore totale. Sta diventando importante per la Juventus e la Nazionale, può fare ancora meglio in fase difensiva".

Bianconeri tra le migliori difese europee con un solo gol subito in otto giornate: "Risultato straordinario ma vinciamo cercando di giocare a calcio. Le nostre idee si vedono in campo, con qualche errore riusciamo a metterle in atto. Dobbiamo migliorare sul ritmo e sull'equilibrio. Ora recuperiamo e pensiamo alla partita di Champions League contro lo Stoccarda".