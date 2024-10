Lazio, Baroni: “Peccato per l’autogol, prestazione importante”

La Lazio esce con un risultato negativo dall'Allianz Stadium. La Juventus vince 1-0 nel finale grazie all'autorete di Gila. Tanto rammarico per i biancocelesti, rimasti in dieci per 70 minuti abbondanti a causa dell'espulsione di Romagnoli al 24'. Nessuna preoccupazione in classifica per i ragazzi di Marco Baroni, a 13 punti e saldamente nelle posizioni di vertice. In conferenza stampa, il tecnico ha commentato la sconfitta di misura.