Udinese, Runjaic: “Mi aspettavo di più dal Milan. Gli episodi dubbi? Non sono arbitro”

Kosta Runjaic, allenatore dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa della sconfitta contro il Milan e degli episodi decisivi nel match. Amarezza ma soddisfazione per la prestazione.

Gennaro Dimonte 19 ottobre 2024 (modifica il 19 ottobre 2024 | 20:59)

L'Udinese sfodera una prova di grande personalità a San Siro ma non riesce a portare punti a casa contro il Milan. Termina 1-0 a San Siro con rete di Samuel Chuwkueze nel primo tempo. Recriminano i friulani per due gol annullati, una per tempo, entrambe per fuorigioco. Ehizibue e Kabasele gli autori dei presunti gol del pareggio annullati poi dal Var. Inutile la superiorità numerica dei bianconeri dal primo tempo grazie all'espulsione di Reijnders per un fallo da ultimo uomo su Lovric. Tanta amarezza per l'allenatore Kosta Runjaic per gli episodi sfavorevoli nel post partita.

Udinese, le parole di Runjaic — In conferenza stampa, l'allenatore dell'Udinese Kosta Runjaic ha espresso tutta la propria insoddisfazione per il risultato negativo nonostante un'ottima partita contro il Milan: "Non mi sono piaciuti i ragazzi nei primi minuti, i nostri avversari hanno fatti meglio di noi fino alla mezz'ora. Abbiamo creato tanto e potevamo tornare con un pareggio a casa, peccato il non aver sfruttato l'uomo in più. Gli spazi si sono ristretti e non è stato facile scardinare la difesa. Non sono felice del risultato ma se li abbiamo fatti abbassare significa che si è fatta una buona partita. Non siamo il Manchester City, peccato non aver portato a casa almeno un punto".

Diversi dubbi sugli episodi da moviola secondo il tecnico tedesco: "Sul gol annullato a Kabasele ci sono rimasto male ma non sono arbitro. Loro hanno la responsabilità su queste scelte, ormai è andata così. In verità mi aspettavo qualcosa in più dal Milan, sul resto non voglio commentare".