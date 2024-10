Inzaghi abbassa i toni: “Il Var una fortuna, gli arbitri vanno aiutati”

Inzaghi spegne le polemiche: "Tanti episodi non facili da giudicare"

A margine dell'evento, il tecnico nerazzurro ha commentato anche le nuove polemiche arbitrali del weekend: "Gli arbitri? Dobbiamo tutti quanti aiutarli. Tanti episodi non semplici da giudicare, ma per fortuna c'è uno strumento importante come il Var". Inzaghi si è poi soffermato sulle condizioni di Marcus Thuram, uscito acciaccato dopo la tripletta in Inter-Torino: "Un po' di apprensione per Marcus c'è, ma ho parlato col medico dell'Inter e sembra stia meglio. Ora lo vedrà anche lo staff della Francia, speriamo recuperi velocemente".