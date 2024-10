Inzaghi loda i suoi: “Ci godiamo le tre vittorie”

Dopo la vittoria contro il Torino, Simone Inzaghi parla ai microfoni di Radio Rai. L'allenatore dei nerazzurri è cauto dopo la partita con i granata: "Ci godiamo queste tre vittorie in una settimana, dopo il derby che non è andato bene. Ora siamo dietro al Napoli, capolista. Avremo a che fare con le altre grandi per tutto il resto della stagione, sono grandissime squadre, che faranno del loro meglio, come noi. La difesa va' migliorata e stiamo lavorando tanto: nelle due di Champions non abbiamo subito reti, a differenza delle partite in campionato. E' una situazione che merita analisi e migliorie. Stasera sul primo gol e sul rigore dovevamo essere più bravi. Finire stasera, e dopo Udine, con quattro gol complessivi, per quello che abbiamo costruito, non è bello". Naturalmente, mister Inzaghi ha buone parole anche per l'attaccante Thuram che ha fatto tripletta e che ha, di fatto, consegnato la vittoria ai suoi: "Thuram merita gli elogi, ma i suoi compagni lo mettono in condizione di fare bene". Infine, un commento sulla condizione attuale dei suoi: "Dopo nove partite, non siamo ancora nella migliore condizione. Sto cercando di fare tanto turnover, perché così tutti hanno un minutaggio adeguato. Tutti si allenano bene, e miglioriamo la nostra condizione anche in partita. Sono fiducioso per il futuro sul supporto di tutti i ragazzi".