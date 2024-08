Khephren Thuram lancia il derby col fratello Marcus: “Juve – Inter sarà…”

Khephren Thuram è un nuovo giocatore della Juventus da giorni, oggi è stato presentato ufficialmente alla stampa. Il centrocampista francese, acquistato dal Nizza in questa sessione di mercato è il figlio di Lilian Thuram, ex difensore bianconero dal 2001 al 2006. Lilian è stato un pilastro della grande Juventus di Fabio Capello. Adesso suo figlio tenta di emulare le gesta del padre. Non sarà per nulla semplice.