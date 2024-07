Khepren Thuram alla Juve: la risposta social di Marcus é virale

La rivalità tra Inter e Juventus è una delle più accese del calcio italiano, e ora coinvolge anche la famiglia Thuram . Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha reagito in modo ironico alla notizia del trasferimento di suo fratello Khephren alla Juventus , rendendo chiaro che la competizione non si limita solo al campo.

Khephren Thuram , giovane e talentuoso centrocampista ex Nizza, oggi è stato ufficialmente presentato come nuovo acquisto della Juventus. La notizia ha generato molto entusiasmo tra i tifosi della Signora, ma ha anche attirato l'attenzione del fratello maggiore Marcus, che ha subito colto l'occasione per un ironico sfottó.

Il Commento di Marcus Thuram: "Figlio Unico"

Marcus Thuram non ha perso tempo e ha condiviso una storia su Instagram per commentare la presentazione di suo fratello Khephren. Il suo messaggio, "Figlio unico", accompagnato da un sorriso, ha evidenziato in modo scherzoso come ora i due fratelli si troveranno su fronti opposti della storica rivalità calcistica tra Inter e Juventus.