Non solo Soulè: ecco tutti gli affari tra Roma e Juventus

Giuseppe Martorana 26 luglio 2024 (modifica il 26 luglio 2024 | 20:04)

Matías Soulè è un nuovo giocatore della Roma. Manca soltanto l'ufficialità, ma l'argentino, può già considerarsi un nuovo calciatore della squadra capitolina. Arriva dalla Juventus per una cifra complessiva di 30 milioni di euro. Questo trasferimento rappresenta solo l'ultima di una lunga serie di operazioni tra i due club. Quali sono gli altri calciatori che hanno percorso questa strada?

Juventus - Roma, una lunga storia di trattative — Le trattative tra Roma e Juventus hanno una lunga storia. Tra i nomi più illustri che hanno vestito entrambe le maglie troviamo Fabio Capello, che "tradì" i giallorossi due volte. La prima come calciatore, passando dalla Roma alla Juventus nell'estate del 1970 e la seconda come allenatore nel 2004, dopo lo scudetto vinto nella Capitale nel 2000 e dopo quella frase celebre: "Mai alla Juve" - detta nei mesi precedenti. Non solo Don Fabio, altre operazioni discusse tra le due società furono quelle per il centrocampista brasiliano Emerson che approdò a Torino dopo un lungo tira e molla nello stesso anno in cui sbarcò in Piemonte il suo mentore Capello e Jonathan Zebina, terzino francese, che l'allora ds della Vecchia Signora Luciano Moggi, acquistò a parametro zero sempre nel 2004.

Juve - Roma, gli affari del passato: da Peruzzi a Boniek — Non finisce qui. Tra i giocatori ad essere passati dalla Roma alla Juventus figura anche il portiere Angelo Peruzzi. Cresciuto nel vivaio della Roma, il classe 1970, approdò in bianconero nel 1991. A Torino vinse tutto e si consacrò come uno dei portieri più forti dell'intero panorama calcistico. In questi "speciali" affari, figura anche Zbigniew Boniek, noto per la sua versatilità ed intelligenza tattica, che ebbe esperienze importanti con entrambe le maglie. Il "Bello di notte", come amava chiamarlo l'Avvocato Agnelli, prima vinse la Champions con la Juventus nella tragica notte dell'Heysel nel 1984, poi passò alla Roma, dove vinse una Coppa Italia nel 1985. Altro amarcord riguarda il trasferimento dell'attaccante Daniel Fonseca a Torino. L'uruguaiano, dopo aver realizzato 28 reti in 79 presenze con i giallorossi, passò in bianconero nel 1997 fallendo la sua avventura a Torino dove realizzò la miseria di 18 reti in 70 presenze (dati trasfertmarkt). Storia diversa fu quella di Thomas Hassler, che a differenza degli altri nomi appena citati, fece il percorso inverso, Torino - Roma. Approdato nel 1990 alla Juventus, la sua esperienza in Piemonte si concluse con 32 presenze ed 1 rete ed una cessione senza troppi rimpianti alla Roma. Nella Capitale divenne l’uomo cardine della mediana ed, in poco tempo, ottenne la fiducia del pubblico, anche grazie al gol del pareggio nel derby del marzo ’92.

Juve - Roma, gli affari più recenti — Tra i trasferimenti più recenti che hanno condotto le due compagini, anche quelli che riguardano Marco Borriello, Mirko Vucinic, Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini. Tolto l'attaccante montenegrino, che diventò fondamentale nella prima Juve di Antonio Conte, che avviò il ciclo dei 9 scudetti consecutivi, tutti questi altri calciatori non hanno fatto cose straordinarie nelle loro nuove esperienze. Stessa cosa non si può dire per Miralem Pjanic, che, passato dalla Roma alla Juventus nell'estate 2016 divenne un elemento fondamentale nella Vecchia Signora che in quello stesso anno arrivò in finale di Champions League.

Juventus - Roma, affare Soulè: un nuovo inizio — L'arrivo di Matías Soulè nella Capitale rappresenta una nuova scommessa per la Roma, che punta su un giovane talento per il futuro. L'argentino, dotato di grande tecnica e visione di gioco, avrà l'opportunità di crescere e consacrarsi definitivamente dopo la buona annata scorsa, giocata tra le fila del Frosinone. Soltanto il campo dirà chi avrà avuto la meglio in quest'operazione di mercato. Al momento possiamo soltanto mettere il suo nome nella lista degli affari tra Roma e Juventus. Due squadre rivali sul campo, ma spesso complici nel calciomercato.