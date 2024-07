Rampulla in ESCLUSIVA: “Che emozione il mio primo derby della Mole…”

“Negli anni Novanta, gli esercizi che riguardavano la visione limitata della palla erano finalizzati all’andare a mettere degli ostacoli davanti alla porta. In sostanza, questi ostacoli, rappresentavano l’avere davanti a te degli attaccanti o dei difensori. Sai, la palla, durante la partita, può passare attraverso le gambe dei tuoi compagni o degli avversari ed è lì che ti trovi a dover fare dei super interventi: quando vedi il giro della palla all’ultimo secondo e devi buttarti per evitare il goal. Quindi mettendo gli ostacoli vicino alla porta, diciamo che imitavi questa situazione che si verifica sempre durante le partite. Per quanto riguarda queste nuove tecnologie, io sono sempre favorevole a questi nuovi metodi di allenamento che possono migliorare la qualità delle situazioni di gara, però devono essere utili. Agli occhiali scuri o le cuffie per non sentire rumore, pertanto non credo molto. Il portiere si deve abituare a sviluppare più sensi possibile in aspetto gara. Quando c’è una partita ci sono un sacco di persone che parlano, che urlano, che fischiano e tu non senti nemmeno il compagno a pochi metri. Perchè isolare il portiere durante gli allenamenti quindi? In questo modo, non riproduci l’aspetto gara. Questo metodo di allenamento lascia il tempo che trova”.

“ Io credo che i metodi di allenamento sia tradizionali sia moderni siano utili, perchè possono migliorare sempre il portiere o il giocatore in questione. Quelli più efficaci, però, devono cercare di riprodurre sempre quelle che sono le situazioni di gioco. È per questo che io non credo all’utilizzo di questi occhiali speciali o di cuffie che evitano i rumori. Io ho fatto delle ricerche su questo nuovo allenatore dei portieri del Liverpool, Fabian Otte. Non mi sembra che fino ad adesso abbia avuto grandissimi risultati nelle sue precedenti squadre. Va bene l’innovazione, però, deve essere utile. Non deve essere fatta per pubblicità o perché si vuol vendere quel determinato prodotto. Stiamo parlando di cose particolari che in gara non vedi e se ti abitui a questi strumenti, puoi andare in difficoltà la domenica. Per me sarebbe più utile mettere i portieri in attacco o in difesa, per migliorargli la tecnica e la gestione della palla, invece di lasciarli da soli con gli occhiali scuri e le cuffie che eliminano i rumori. In questo modo, non capiscono un cazzo e la domenica possono andare nella confusione più totale”.