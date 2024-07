TACKLE DURO – Il derby dei media su Chiesa tra Juve, Napoli e Inter

L’esterno va in scadenza di contratto, il Napoli pensa allo scambio con Raspadori ma tra un anno Marotta lo aspetta a braccia aperte: gratis

23 luglio - 09:56

di Roberto Dupplicato

La Juve non gli vuole dare l’ingaggione che lui chiede, lui negli ultimi due anni, anche per un infortunio serio, non ha dato garanzie tecniche al club e in questo Europeo dove cercava un riscatto internazionale è affondato insieme a Spalletti e agli altri azzurri. Chiesa non è più al centro del villaggio ma al centro del mercato, lo vuole Conte al Napoli e lo prenderebbe subito: per costruire il tridente Kvara, Lukaku, Chiesa che, con i partenopei senza coppe, potrebbe risultare decisivo ed essere scambiato con Raspadori. Nel frattempo si fa viva anche l’Inter, che prenderebbe Federico gratis a fine stagione e gli garantirebbe di giocare per vincere qualche trofeo. Ci sarebbe anche la Roma, ma pare intenzionata a spendere circa 30 milioni per Soulè che per Chicco Chiesa.

Strano oggi, ma domani chissà...

Insomma, la storia con la Juve sembra finita se non per un ultimo anno nel quale nessuno sa poi cosa possa succedere. Per questo Conte lo vorrebbe al Napoli già adesso: potrebbe essere un’arma letale in mano a Conte, anche perché in moti considerano Chiesa tra il finito e il mai sbocciato: “ha già dato il meglio di sé”, dice qualcuno, ma la realtà dice che è troppo giovane per essere considerato già a fine ciclo. Più probabile che, visti i problemi con Allegri, Federico abbia giocato col freno a mano mentale e che, quindi, possa ancora sguinzagliare il suo talento. Anche per questo la Juve non dovrebbe perderlo già questa estate.

L’Europeo azzurro, poi, non deve dare su Chiesa un giudizio definitivo perché è stata tutta la spedizione azzurra a non esprimersi e ad essere irriconoscibile: lui la partita chiave con la Croazia non l’ha giocata da titolare ma è stato messo in campo solo quando c’era da rimontare. E anche se il gol lo ha firmato Zaccagni la sua prova non fu negativa, ma certo non basta per chiedere poi 10 milioni all’anno. La sua parabola ricorda un po’ quella di Dybala, che una volta fuori dalla Juve, però, non ha trovato facilmente squadra e si è dovuto “accontentare”, dice qualcuno, della Roma. Che scelse anche per Mourinho, che ora non c’è più.

Chiesa non è ricercatissimo ma non c’è una squadra che non lo vorrebbe in rosa, perché il suo talento è indiscutibile: farebbe comodo anche alla Roma, in coppia con Dybala. E sarebbe un’ottima arma anche nelle mani di Simone Inzaghi. Insomma, per le squadre italiane è una ricca occasione, forse solo il Milan con Leao potrebbe non avere appetiti sul talento che 3 anni fa vinceva l’Europeo da protagonista. Poi forse qualcosa si è inceppato, sicuramente il rapporto con Allegri non ha aiutato ma ora Federico non ha più scuse, può liberare il suo talento e riconquistare un posto da titolare in Nazionale. Ma per farlo deve giocare, e pure farlo bene.