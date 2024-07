Como-Monza, derby di mercato per un baby juventino

Il centrocampista classe 2003 Fabio Miretti, piace alle due lombarde in un interessante derby di mercato. Al momento, Como in leggero vantaggio, con il Monza sempre vigile a monitorare la situazione.

Emanuele Giacometti 19 luglio 2024 (modifica il 19 luglio 2024 | 14:14)

Como-Monza. Un derby che si preannuncia infuocato in campo e sugli spalti, nel prossimo campionato di serie A ormai alle porte. Una sfida ricca di storia per entrambe le società, che andrà in scena il 1 dicembre (andata a Como). In totale, questa partita, ha la bellezza di 95 precedenti, di cui 48 in casa biancorossa e 47 in casa azzurra.

Como-Monza, derby per un calciatore della Juve — I due club sono alla ricerca di un elemento giovane e allo stesso tempo che possa garantire qualità e sicurezza in mezzo al campo. Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, le due società hanno messo gli occhi su Fabio Miretti della Juve, che potrebbe arrivare in prestito. Al momento il Como è in vantaggio in questo curioso derby di mercato. Il Monza infatti, pensa a Stefano Sensi dell'Inter visto che il ragazzo ha già vestito la maglia biancorossi due stagioni fa.

Como-Monza, i precedenti sul campo — I precedenti tra lariani e brianzoli dicono: 29 vittorie del Monza, 30 pareggi e 36 vittorie del Como. L’ultimo incrocio risale alla stagione 2021/2022 in Serie B. Il Monza vinse 3-2 l'andata in casa nel novembre 2021. I lariani invece si aggiudicarono il ritorno con un secco 2-0. Tra le curiosità di questo storico derby, uno datato 1966-1967, nelcampionato di Serie C, condotto punto a punto dalle due "rivali" e risolto con uno spareggio per la promozione vinto dal Monza.