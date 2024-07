Como, presentata la nuova maglia: ecco tutte le novità

La società lariana ha presentato i nuovi kit per la stagione 2024/2025 che vedrà il Como impegnato nel massimo campionato italiano. Uber sarà lo sponsor di maglia, mentre Adidas quello tecnico. Cutrone e Belotti tra i testimonial.

Emanuele Giacometti 15 luglio 2024 (modifica il 15 luglio 2024 | 19:01)

Un nuovo look, per una nuova ed entusiasmante stagione da matricola in serie A. Il Como e il nuovo sponsor tecnico Adidas hanno presentato oggi le nuove maglie home e away per la stagione 2024-25. La stampa del lago protagonista dei kit delle passate stagioni è stata ridisegnata con strisce spesse che vanno in pendenza graduale da sinistra a destra. Testimonial d'eccellenza i bomber Patrick Cutrone e Andrea Belotti.

Como, ecco il nuovo kit — Il kit home è interamente blu royal, con un'aggiunta di bianco nella palette dei pantaloncini e degli sponsor. I pantaloncini sono caratterizzati da una striscia blu royal sul lato posteriore che crea una silhouette moderna. Il retro della maglia riporta un motivo che recita semplicemente "Como 1907", in una striscia graduata che ripropone la stampa del lago. Il kit home è completato da calzettoni blu royal che completano un look coeso e classico. Il kit da trasferta ha lo stesso design, ma con una colorazione invertita che mette in mostra il classico bianco storicamente associato al kit da trasferta del club.

Como, Uber sponsor di maglia — Sarà quindi un Como rinnovato in toto. Uber sarà il nuovo sponsor di maglia. Il marchio si lega alla squadra lariana, appena tornata in Serie A, con un accordo triennale. Inoltre, è la prima volta che Uber sponsorizza una squadra di calcio in Italia. Nello specifico, sarà “Official Mobility Partner”.

La nota ufficiale del Como — "Como 1907 è lieta di presentare il suo nuovo sponsor di maglia, Uber, con un accordo triennale che inizierà nella stagione 24/25. È la prima volta che Uber sponsorizza una squadra di calcio in Italia. Come parte dell'accordo, Uber sarà "Official Mobility Partner" del Como 1907 e il piano prevede che sia Uber che il Como 1907 lavorino insieme per espandere la partnership e fornire una serie di vantaggi ai tifosi. Il nuovo kit per la stagione 24/25 sarà rilasciato nelle prossime settimane e sarà disponibile per l'acquisto online e a breve anche in negozio".