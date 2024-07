Dopo aver vestito le maglie di Napoli , Milan e Lazio , Pepe Reina farà ritorno in Serie A . Secondo quanto riportato dai colleghi di Sky Sport il Como avrebbe trovato l'accordo di un anno con l'estremo difensore spagnolo che nelle prossime ore potrebbe riabbracciare Cesc Fabregas , suo ex compagno di squadra in Nazionale.

Con Reina anche Pau Lopez?

Oltre a Pepe Reina potrebbe ricalcare nuovamente i campi della massima serie anche l'ex portiere della Roma Pau Lopez, reduce da tre stagioni in Francia con la maglia del Marsiglia. Qualora l'affare dovesse andare in porto, il Como avrebbe a disposizione un coppia di portieri di livello. Non male per una neopromossa.