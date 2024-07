Maghnes Akliouche, sarà nuovo derby d’Italia sul mercato?

L' Inter , sempre alla ricerca di giovani talenti per rinforzare il proprio reparto offensivo, ha messo gli occhi su Akliouche . Con la partenza di alcuni giocatori, come Arnautovic o Correa , che potrebnbe tornare alla Lazio , i nerazzurri potrebbero virare sul francese. Gli osservatori interisti hanno infatti seguito da vicino le prestazioni del giovane in Ligue 1 e sono rimasti impressionati, tanto che stanno valutando la possibilità di fare un'offerta concreta al club meneghino. La Juventus , che sta cedendo Soulè alla Roma, vede invece in Akliouche un giocatore con il potenziale per fare la differenza nel campionato italiano ed è pronta a sfidare l' Inter . La dirigenza bianconera sta valutando le mosse migliori per presentare un'offerta competitiva al Monaco e convincere il giovane talento a scegliere Torino come sua prossima destinazione.

Con 7 gol in 28 presenze nell'ultima Ligue 1, Maghnes Akliouche ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per affermarsi come uno dei migliori giovani talenti del panorama europeo. La sua capacità di giocare in più ruoli offensivi, abbinata ad una notevole tecnica individuale e ad un fiuto del gol non comune, lo rende un obiettivo ambito dalle principali squadre del continente. Chi la spunterà in questo derby d'Italia sul mercato? Al momento, è difficile dirlo. La trattativa si preannuncia lunga e complessa, con possibili colpi di scena dietro l'angolo. Il mercato estivo promette di essere caldo e ricco di sorprese. Inter e Juventus, dopo la sfida per Cabal, replicano il duello di mercato. Questa volta l'oggetto del contendere si chiama Maghnes Akliouche.