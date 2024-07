Dopo Cabal, altro duello di mercato tra Juve ed Inter?

Calciomercato, Juventus ed Inter si sfidano per Gudmundsson

L'Inter, da tempo interessata a Gudmundsson, si trova attualmente in una situazione di stallo. Il club nerazzurro non ha ancora liberato lo slot occupato in rosa da Marko Arnautovic, un passaggio necessario per poter avanzare un'offerta concreta al Genoa. Senza la cessione dell'austriaco, i dirigenti milanesi Marotta ed Ausilio non possono proporre ai rossoblù i 30 milioni di euro richiesti per l'attaccante. Questo impasse offre dunque alla Juventus un'opportunità per inserirsi nella trattativa. Il ds bianconero Cristiano Giuntoli, ha incontrato molte difficoltà nell'acquisto di Teun Koopmeiners dall'Atalanta e, di fronte a queste complicazioni, sta considerando di ridistribuire il budget di 45 milioni stanziato per l'olandese su più giocatori. Ecco che torna in mente dunque anche l'idea Gudmundsson.