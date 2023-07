TACKLE DURO – Il derby dei media su Giuntoli e Allegri contro Vlahovic

La Juve cerca Lukaku, il nuovo Direttore lo mette in vetrina alla prima conferenza e Allegri gli dà la mazzata finale adombrando nuovi guai da pubalgia: così non lo prende nessuno

di Roberto Dupplicato -

Che cosa avrà pensato Dusan Vlahovic quando ha letto che la Juve stava cercando Romelu Lukaku. Avrà pensato che se il belga gioca da punta centrale o prima punta,me se indossa la numero 9, quello che gli deve far posto in campo è proprio lui. E di solito non la si prende bene. Poi arriva il giorno della conferenza di Giuntoli, nuovo direttore a lungo corteggiato, liberato dal Napoli a luglio, ma che mette subito alla porta Vlahović, che resta “al centro del progetto tecnico” della Juve, come la frase di routine impone. In realtà però viene messo in vetrina perché lo stesso Giuntoli spiega "dobbiamo sistemare i conti, puntiamo su di lui, ma a offerte irrinunciabili possiamo pensarci". A quel punto i giornalisti che seguono la Juve da vicino e giorno dopo giorno raccontano che Vlahovic si sia davvero imbronciato: già la sua forza mentale è stata messa a dura prova e lo provano i suoi blackout che ha avuto in questa stagione e mezzo in bianco e nero. Ma si è arrabbiato perché ha capito di essere praticamente fuori dal progetto, nonostante sia stato preso appena un anno fa.

E come se non bastasse...

Arriva pure Allegri, che in conferenza quando gli chiedono dell’attaccante, invece di dire “sì, adesso lo vedremo e bla-bla bla…” dice “Vlahovic va gestito: non bisogna sovraccaricarlo dopo la pubalgia dello scorso anno". Così se qualche club lo voleva adesso farà storie sul prezzo o cercherà di prendere qualcun altro, e Vlahović che farà?

Ovviamente la stampa ci sguazza incredula per quanti elementi che compongono un quadro in movimento di frizioni senza freni, col serbo praticamente messo alla porta pure con dubbi sul suo futuro. Ciao Dusy. Alla Fiorentina una media di un gol ogni due partite, alla Juve uno ogni tre. Il gioco Italiano contro il Cortomuso all’italiana ed ecco che si cerca di recuperare i 75 milioni spesi appena a gennaio 2022. Perché Vlahovic è in uscita, magari prenderà un treno pieno di lanzichenecchi.

Fatto sta che sarebbe stato meglio non andare in tournée negli Usa ma aggregarsi subito al PSG. Per gli esperti di mercato Allegri vuole Lukaku e visto che il belga all’Inter non ci va più può davvero averlo. I tifosi si spaccano: c’è chi vuole Romelu anche per rispondere al colpo Cuadrado, ci sono quelli “è perfetto per il gioco di Allegri”. c’è chi punta sui 7 anni di differenza a favore di Vlahovic e sul romantico “ciò che poteva essere”.

Sui giornali si punta su Mbappè, mister miliardo potrebbe andare al Real o in Arabia e dar via al famoso domino degli attaccanti. Ma l’unica pedina che è già a terra è Dusan, e a scaricarlo è stata la nuova Juve di Giuntoli e la vecchia di Allegri.