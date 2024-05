Il finale è stato amarissimo. La retrocessione del Frosinone in Serie B è stata difficile da digerire nell'ambiente giallazzurro. Dal tecnico Eusebio Di Francesco alla squadra, dalla società ai tifosi, la speranza di aggrapparsi all'ultima possibilità di salvezza c'era tutta. Ma il gol di David dell'Udinese e quello all'ultimo respiro di Niang al Castellani di Empoli hanno spazzato via tutto. Alla delusione, adesso, fanno seguito i messaggi di saluti e ringraziamenti da parte di alcuni calciatori. A partire da quello più rappresentativo della stagione, ovvero l'argentino Matìas Soulé .

Ha regalato magie e speranza al popolo di Frosinone, Matìas Soulè. L'argentino classe 2003, arrivato in prestito l'estate scorsa dalla Juventus, ha deliziato i tifosi ciociari con giocate d'alta scuola e un contributo davvero niente male in termini di reti.

Al suo primo vero anno di Serie A Soulé ha stupito tutti a suon di gol e prestazioni di livello: 11 reti e 3 assist in 36 presenze, tutte partendo dal via, in campionato. Il 21enne ora, dopo una buonissima stagione personale, è destinato a tornare alla Juventus, società proprietaria del suo cartellino, alla scadenza del prestito. Soulè ha voluto salutare il Frosinone e tutti i suoi tifosi con un post di ringraziamento pubblicato sul proprio account Instagram: "Non è facile finire così, dopo tanto impegno e tanta voglia di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati fin dall’inizio. Voglio ringraziare tutti i miei compagni e tutto lo staff che mi hanno dato fiducia e mi hanno trattato nel migliore dei modi fin dal primo giorno. soprattutto ai tifosi che hanno sempre creduto in noi ed erano presenti ovunque. È un peccato che tutto sia avvenuto ingiustamente. grazie mille di tutto e forza Frosinone mi mancheranno questi colori".