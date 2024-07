Riecco la tuta della Roma “biancoceleste”: sui portali online vale 2500 euro

La tuta della Roma della discordia ha fatto infuriare i tifosi giallorossi. Il capo, ora, però, è diventato oggetto da collezione per chi ha voglia di spendere una cifra assurda. Sui portali online, come ebay, per acquistare il capo ritirato dal mercato dalla società giallorossa ci vogliono 2500 euro.

Intanto, però, la gaffe rimase e come è noto il web cancella ma le tracce rimangono. La tuta, infatti, è disponibile solo sui portali per acquisti online ed è già diventato un pezzo da collezionisti e in poche settimane ha visto aumentare il proprio valore in modo spropositato. La tuta della Roma, coi colori della Lazio, infatti, adesso la si ritrova alla cifra di 2500 euro. Di certo, non la comprerà mai un tifoso giallorosso ma qualche collezionista potrebbe fare un dispetto da derby della Capitale facendo una follia.