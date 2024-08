Chiesa-Inter, un’idea che ha pochissimo senso

L'Inter intanto deve pensare all'inizio della stagione. Gli ultimi test potranno indicare la via, attenzione anche ad eventuali sbavature che potrebbero portare a malumori e temporali estivi. Meglio evitarli.

Redazione Derby Derby Derby 2 agosto 2024 (modifica il 2 agosto 2024 | 09:41)

di Patrick Iannarelli per linterista.it -

Simone Inzaghi ha abituato tutti gli interisti ai miracoli, cambiando posizioni e inventandosi novità interessanti. Ma Federico Chiesa è un'idea che ha pochissimo senso. Oggi, domani, a parametro zero. Tre i motivi principali, a partire dalla posizione che potrebbe ricoprire: in molti hanno provato a farlo giocare più accentrato, ma con scarsi risultati. Chiesa sgasa bene sulla fascia, rientra e calcia, crea superiorità sui contropiedi. Vero, potrebbe far comodo, ma è in fase calante: s'è visto all'Europeo in Germania, con un altro anno di transizione alla Juventus non arriverà di certo nella giusta condizione.

Secondo: è un parametro zero che difficilmente rientra nei paletti di Oaktree

Chiesa va per i 30 anni, è un giocatore che difficilmente puoi rivendere (anche se a zero puoi piazzare una plusvalenza), potrebbe togliere spazio ad altri attaccanti. E sulla trequarti non è di certo utilizzabile. Serve trovare nuove idee, nuova linfa vitale: meglio catalogarla come suggestione.

Terzo: l'Inter dovrebbe cambiare passo, modificare strategia pian piano, gradualmente, per evitare il solito loop infinito della caccia al parametro zero, il nome grosso per cercare di limitare i danni su questioni che ormai conosciamo tutti. Meglio guardare altrove, magari iniziando coi benedetti giovani. Non è mai troppo tardi per un cambio di passo, soprattutto nel momento in cui tutto il calcio è in difficoltà.