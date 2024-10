In una lunga intervista al sito ufficiale della Fifa, il talento georgiano si racconta in lungo e in largo, dall'esordio in Italia, la nascita del figlio, sino al sogno di qualificarsi ai mondiali con la propria nazionale. Kvaratskhelia veste la maglia del Napoli dall'estate del 2022, quando Luciano Spalletti era al secondo anno sulla panchina degli azzurri. Al suo primo anno, soprattutto grazie alle sue giocate, il Napoli ha vinto il suo terzo scudetto.

"Conte è uno dei migliori al mondo: mi sta migliorando"

"Molte persone mi avevano detto che Conte era uno dei migliori allenatori al mondo e sono contento di poterlo sperimentare autonomamente": parole d'amore per Antonio Conte da parte di Kvicha Kvaratskhelia. "Grazie a lui, cerco di migliorare tatticamente e fisicamente. Credo che con il suo aiuto posso ottenere i risultati desiderati, sia col club, sia con la nazionale". La vittoria dello scudetto di due anni fa, ha permesso al giocatore di vincere il premio Fifa di miglior calciatore 2023. Inoltre, Kvara, fa anche un giusto parallelismo fra la passione dei tifosi georgiani, e quelli di Napoli: "Hanno in comune l'amore per il calcio. Questo sport è speciale per entrambi, e grazie a questa somiglianza, non ho avuto nessun problema ad ambientarmi".